29 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве открылась регистрация на участие в государственной итоговой аттестации по программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11, сообщается на портале mos.ru.
Зарегистрироваться для участия в Едином государственном экзамене одиннадцатиклассники могут до 1 февраля, девятиклассники могут зарегистрироваться до 1 марта.
Участники, которым уже исполнилось 14 лет и старше, могут подать заявление самостоятельно, за тех, кому не исполнилось 14, заявление должны подавать только родители. При этом, в уже поданное заявление можно будет внести изменения или отозвать его, но не позднее, чем за две недели до итогового собеседования.
В 2021 году планируется провести государственную итоговую аттестацию в три этапа: в досрочный, основной и дополнительный периоды.
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