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Город (Москва и область)     01.04.2021 12:57

В Москве открыли две новые станции БКЛ

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Теги:  метро  БКЛ  станции  открытие 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Станции Большой Кольцевой линии «Народное Ополчение» и «Мневники» открылись для пассажиров, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Новые станции обеспечат пеший доступ к скоростному транспорту для 113 тысяч человек. Это первые станции, построенные в районе Хорошево-Мневники.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в дептрансе ожидают, что с открытием новых станций около 5,5 тысячи человек пересядут с личных автомобилей на метро, что улучшит дорожную ситуацию в районе.

Кроме того, в связи с открытием новых станций на участке БКЛ от «Савеловской» до «Хорошевской» интервалы между поездами в часы пик сократятся с 2:45 минут до 2:30 минут, а в вагонах станет свободнее.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что станции «Мневники» и «Народное Ополчение» (первоначальное название - «Карамышевская») откроются для пассажиров не позднее апреля.

Всего в 2021 году планируется открыть для пассажиров 11 станций БКЛ.

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Теги: 
метро  БКЛ  станции  открытие 

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