25 апреля. Mossovetinfo.ru – Мемориальную доску в честь знаменитого советского и российского актера Юрия Яковлева открыли в Москве.



Мемориальная доска установлена на доме номер 10 в Плотниковом переулке, в котором актер прожил 33 года.



Мемориальная доска была создана скульпторами Дарьей Успенской и Виталием Шановым по инициативе общественной организации «Международный культурный центр «Слава».