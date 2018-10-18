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Город (Москва и область)     18.10.2018 12:31

В Москве открыли памятник Исламу Каримову

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Теги:  памтяники  Ислам Каримов  открытие 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыли на улице Большая Полянка в Москве.

Памятник установлен в сквере Ислама Каримова недалеко от посольства Узбекистана. Он изготовлен по проекту британского скульптора Пола Дея и передан в дар Москве узбекской стороной. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, вдова первого президента Узбекситана Татьяна Каримова, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев и заммэра Москвы Александр Горбенко.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в сентябре 2016 года. В декабре того же года Мосгордума приняла решение об установке в Москве памятника Каримову. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятника.


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Теги: 
памтяники  Ислам Каримов  открытие 

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