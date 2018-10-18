18 октября. Mossovetinfo.ru – Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыли на улице Большая Полянка в Москве.
Памятник установлен в сквере Ислама Каримова недалеко от посольства Узбекистана. Он изготовлен по проекту британского скульптора Пола Дея и передан в дар Москве узбекской стороной. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, вдова первого президента Узбекситана Татьяна Каримова, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев и заммэра Москвы Александр Горбенко.
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в сентябре 2016 года. В декабре того же года Мосгордума приняла решение об установке в Москве памятника Каримову. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятника.
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