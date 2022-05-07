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Город (Москва и область)     07.05.2022 10:02

В Москве открыли станцию метро «Рижская» после полутора лет ремонта

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Теги:  Москва  метро  станция  Рижская  открыли 

7 мая. Mossovetinfo.ru - После полутора лет ремонта открыта для пассажиров станция метро «Рижская», сообщил в своем блоге мэр Москвы. «Рижскую» закрыли с 22 августа 2020 года. Первоначально предполагалось, что станция будет закрыта на год.

Пропускная способность станции увеличилась вдвое, вместимость эскалаторов выросла на 30%. В ближайшие годы «Рижская» станет частью пересадочного узла, объединяющего две линии метро, три диаметра МЦД и Рижский вокзал.

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Теги: 
Москва  метро  станция  Рижская  открыли 

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