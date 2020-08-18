18 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли временные прививочные пункты для животных, чтобы предотвратить распространение бешенства, сообщается на портале mos.ru.
Такое решение принято в связи с тем, что в последнее время участились случаи выявления бешенства у домашних животных. При этом, заболевание опасно как для животных, так и для людей. Единственной мерой профилактики от бешенства является прививка.
Узнать, когда и где можно поставить животному прививку от бешенства, можно на сайте Комитета ветеринарии города Москвы. Помимо временных прививочных пунктов, поставить домашнему питомцу прививку от бешенства можно также в любой ветеринарной клинике государственной ветеринарной службы.
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