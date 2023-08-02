В Москве открылись 230 точек продажи арбузов и дынь

3 августа — Mossovetinfo.ru — Двести тридцать бахчевых развалов открылись в Москве, они работают практически в каждом округе, сообщил журналистам пресс-секретарь департамента торговли и услуг.



Арбузы и дыни привезли в столицу из Ростова, Волгограда, Дагестана, Кубани и Астрахани.



В среднем 1 кг арбуза в этих точках стоит 45-50 рублей, а 1 кг дыни - от 70 рублей.