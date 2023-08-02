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Город (Москва и область)     03.08.2023 09:24

В Москве открылись 230 точек продажи арбузов и дынь

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Теги:  бахчевые развалы  арбузы  дыни  Москва 

3 августа — Mossovetinfo.ru — Двести тридцать бахчевых развалов открылись в Москве, они работают практически в каждом округе, сообщил журналистам пресс-секретарь департамента торговли и услуг.

Арбузы и дыни привезли в столицу из Ростова, Волгограда, Дагестана, Кубани и Астрахани.

В среднем 1 кг арбуза в этих точках стоит 45-50 рублей, а 1 кг дыни - от 70 рублей.

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Карта места

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Теги: 
бахчевые развалы  арбузы  дыни  Москва 

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