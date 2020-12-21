21 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл четвертый флагманский центр госуслуг «Мои документы», расположенный в ТРЦ «Щелковский», сообщается на портале mos.ru.
Новый флагманский центр сможет обслуживать более полутора миллионов жителей востока Москвы, проживающих в районах Гольяново, Измайлово, Северное и Восточное Измайлово. Это поможет разгрузить районные МФЦ.
Новый флагманский центр будет предоставлять обычный набор из 270 госуслуг, которые предоставляются во всех МФЦ, а также некоторые дополнительные услуги: регистрация транспортных средств с осмотром автомобиля на специальной площадке, а также для юридических лиц: предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов.
Особенностью флагманского центра Госуслуг на «Щелковской» станет наличие роботов-консультантов. Они будут расположены в отдельном окне и смогут давать посетителям советы по получению услуг в МФЦ, консультировать по вопросам здорового образа жизни, предоставлять другую информацию.
Ранее в Москве было открыто 3 флагманских центра госуслуг «Мои документы»: в ТРЦ «Афимолл Сити» в «Москва-Сити», в ТРЦ «Спектр» на Новоясеневском проспекте, а также в ТРЦ Columbus на Кировоградской улице.
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