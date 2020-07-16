16 июля. Mossovetinfo.ru – С 16 июля в Москве открыта запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус.



Записаться на тестирование можно на портале mos.ru, на портале «ЕМИАС.ИНФО», в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО» и «Госуслуги Москвы», а также через информационные киоски в поликлиниках города.



Тестирование будет проводится в 207 городских поликлиниках. Для сдачи анализа понадобиться паспорт и полис ОМС. В 162 поликлиниках будут тестировать взрослых, в 45 поликлиниках откроется тестирование детей. Полный перечень пунктов сдачи ПЦР-теста опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.



Пункты сдачи тестов для взрослых будут работать с 13:00 до 17:00 в будние дни и с 09:00 до 13:00 в выходные. Пункты тестирования детей будут работать с 13:00 до 18:30 в будни и с 09:00 до 14:30 в выходные.



Результаты будут теста будут доступны в электронной медицинской карте на портале mos.ru и и в приложении «ЕМИАС.Инфо» в течение трех дней после сдачи.



Тестирование будет проводится только по предварительной записи, записаться на можно будет только в электронном виде. Расписание будет формироваться на 2 недели вперед.



Кроме того, с 27 мая в Москве по предварительной записи можно пройти тестирование на антитела к коронавирусу.