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Город (Москва и область)     19.04.2018 07:29

В Москве открывается ММКФ: какие улицы перекроют 19 апреля

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Теги:  ММФК  перекрытия  кино 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Участки улицы Малая Дмитровка и Большого Путинковского переулка закроют для проезда 19 апреля в связи с открытием Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Малая Дмитровка будет перекрыта апреля с 16:00 до 23:00 на участке от Успенского переулка до Страстного бульвара. Кроме того, с 16:00 до 23:00 перекроют участок Большого Путинковского переулка - нельзя будет проехать от Малого Путинского переулка до Тверской улицы.

Движение также закроют на участке Большого Путинковского переулка от Малой Дмитровки до Тверской улицы. Здесь перекрытия будут действовать с 23:00 19 апреля до 05:00 20 апреля.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открывается в четверг, 19 апреля. Торжественная церемония пройдет в кинотеатре «Россия». Фестиваль завершится 26 апреля.


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Теги: 
ММФК  перекрытия  кино 

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