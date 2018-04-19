19 апреля. Mossovetinfo.ru – Участки улицы Малая Дмитровка и Большого Путинковского переулка закроют для проезда 19 апреля в связи с открытием Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Малая Дмитровка будет перекрыта апреля с 16:00 до 23:00 на участке от Успенского переулка до Страстного бульвара. Кроме того, с 16:00 до 23:00 перекроют участок Большого Путинковского переулка - нельзя будет проехать от Малого Путинского переулка до Тверской улицы.
Движение также закроют на участке Большого Путинковского переулка от Малой Дмитровки до Тверской улицы. Здесь перекрытия будут действовать с 23:00 19 апреля до 05:00 20 апреля.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открывается в четверг, 19 апреля. Торжественная церемония пройдет в кинотеатре «Россия». Фестиваль завершится 26 апреля.
07:48 Город (Москва и область) В каких московских парках 1 мая откроется летний сезон
07:33 Город (Москва и область) Московские парки откроют летний сезон 1 мая
07:29 Город (Москва и область) В Москве открывается ММКФ: какие улицы перекроют 19 апреля
17:17 Город (Москва и область) Участники программы реновации смогут выбрать квартиры меньшей площади и получить компенсацию
14:26 Происшествия Дети оторвались растворителем «Уайт-спирит» в детском саду в Москве
23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание
11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев
14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»
10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии
19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов
18:00 Общество Центры госуслуг «Мои Документы» обновили графики средней загрузки
15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России
08:34 Город (Москва и область) Ежегодный мотопарад пройдет в Москве 5 мая