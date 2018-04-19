19 апреля. Mossovetinfo.ru – Участки улицы Малая Дмитровка и Большого Путинковского переулка закроют для проезда 19 апреля в связи с открытием Московского международного кинофестиваля (ММКФ).



Малая Дмитровка будет перекрыта апреля с 16:00 до 23:00 на участке от Успенского переулка до Страстного бульвара. Кроме того, с 16:00 до 23:00 перекроют участок Большого Путинковского переулка - нельзя будет проехать от Малого Путинского переулка до Тверской улицы.



Движение также закроют на участке Большого Путинковского переулка от Малой Дмитровки до Тверской улицы. Здесь перекрытия будут действовать с 23:00 19 апреля до 05:00 20 апреля.



Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открывается в четверг, 19 апреля. Торжественная церемония пройдет в кинотеатре «Россия». Фестиваль завершится 26 апреля.