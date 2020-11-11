11 ноября. Mossovetinfo.ru – В связи с эпидемиологической ситуаций в Москве отменен традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», сообщает городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.



Также отменяются традиционные новогодние елки. Однако город будет украшен праздничной иллюминацией «для создания привычной новогодней атмосферы».



Ранее сообщалось, что с 13 ноября по 15 января в рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве вводятся дополнительные ограничения.