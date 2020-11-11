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Город (Москва и область)     11.11.2020 14:11

В Москве отменен фестиваль «Путешествие в Рождество»

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Теги:  фестивали  Путешествие в Рождество  отмена  коронавирус 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – В связи с эпидемиологической ситуаций в Москве отменен традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», сообщает городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Также отменяются традиционные новогодние елки. Однако город будет украшен праздничной иллюминацией «для создания привычной новогодней атмосферы».

Ранее сообщалось, что с 13 ноября по 15 января в рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве вводятся дополнительные ограничения.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  Путешествие в Рождество  отмена  коронавирус 

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