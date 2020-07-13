13 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве в понедельник, 13 июля, в рамках нового этапа снятия коронавирусных ограничений отменен масочный режим на улицах.
Теперь носить маски на улице рекомендуется, но их ношение не является обязательным. При этом, ношение масок остается обязательным в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.
Ранее сообщалось, что с 13 июля в Москве начался новый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Подробнее о снимаемых ограничениях можно узнать здесь.
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