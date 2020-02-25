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Город (Москва и область)     25.02.2020 15:54

В Москве отремонтируют более 1,8 тысячи квартир ветеранов войны

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Теги:  ветераны  Правительство Москвы  ремонт  жилье 

25 февраля. Mossovefinfo.ru – В 2020 году в Москве отремонтируют 1861 квартиру ветеранов Великой Отечественной войны, соответствующее решение было принято президиумом правительства Москвы во вторник, 25 февраля.

На ремонт квартир ветеранов из городского бюджета выделено 108,3 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, с 2014 по 2019 годы префектуры городских округов отремонтировали свыше 6 тысяч квартир ветеранов. В период с апреля по ноябрь 2019 года департамент труда и социальной защиты совместно с центрами госуслуг «Мои документы» провели дополнительное обследование квартир ветеранов и по его итогам составили адресный список квартир, нуждающихся в ремонте.

Сообщается, что ремонт 1220 квартир будет сделано до 9 мая. В квартирах 641 ветерана ремонт по их просьбе был перенесен на лето, когда они уедут на отдых.


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Карта места

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Теги: 
ветераны  Правительство Москвы  ремонт  жилье 

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