Другие материалы
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Город (Москва и область)
25.02.2020, 16:59
Правительство Москвы в 2,5 - 3 раза увеличило выплаты ветеранам ко Дню Победы
25 февраля. Mossovefinfo.ru – Президиум правительства Москвы на своем заседании во вторник, 25 февраля, принял решение в 2,5 – 3 раза увеличить материальной помощи ветеранам ко Дню Победы, сообщает...
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Город (Москва и область)
25.02.2020, 15:54
В Москве отремонтируют более 1,8 тысячи квартир ветеранов войны
25 февраля. Mossovefinfo.ru – В 2020 году в Москве отремонтируют 1861 квартиру ветеранов Великой Отечественной войны, соответствующее решение было принято президиумом правительства Москвы во вторни...
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Город (Москва и область)
25.02.2020, 15:02
С марта по сентябрь в Москве пройдет 12 уличных фестивалей
25 февраля. Mossovefinfo.ru – Власти Москвы утвердили программу уличных фестивалей на период с марта по сентябрь 2020 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. За указанный пе...