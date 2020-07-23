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Город (Москва и область)     23.07.2020 07:17

В Москве отреставрируют Дома журналиста

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Теги:  реставрация 

23 июля. Mossovetinfo.ru - Дома журналиста на Никитском бульваре отреставрируют. Об этом сообщает mos.ru. Проект реставрации утвержден Мосгорнаследием.

В рамках запланированных работ будут отреставрированы фасады, в порядок приведут исторические интерьеры.

Особняк является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется государством. Реставрацию планируется завершить до конца 2021 года.


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Теги: 
реставрация 

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