23 июля. Mossovetinfo.ru - Дома журналиста на Никитском бульваре отреставрируют. Об этом сообщает mos.ru. Проект реставрации утвержден Мосгорнаследием.



В рамках запланированных работ будут отреставрированы фасады, в порядок приведут исторические интерьеры.



Особняк является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется государством. Реставрацию планируется завершить до конца 2021 года.