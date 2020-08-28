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Город (Москва и область)     28.08.2020 15:36

В Москве перед началом учебного года обновили дорожную размету возле школ

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Теги:  дети  дорожная разметка  безопасность 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Перед началом учебного года в Москве обновили дорожную разметку возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, на дорогу было нанесено более 8 тысяч предупреждений «Осторожно, дети!», которые дублируют дорожные знаки «Дети».

Дополнительная разметка должна предупредить водителей, что в этом районе необходимо соблюдать осторожность, снизить скорость и быть готовым к неожиданному появлению детей на проезжей части.

Бирюков сообщил, что разметка «Осторожно, дети!» наносится вручную, с помощью холодного пластика, который не требует предварительного прогрева и не деформируется. Работы происходят преимущественно в ночное время, чтобы не затруднять движение.


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Карта места

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Теги: 
дети  дорожная разметка  безопасность 

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