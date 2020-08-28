28 августа. Mossovetinfo.ru – Перед началом учебного года в Москве обновили дорожную разметку возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Кроме того, на дорогу было нанесено более 8 тысяч предупреждений «Осторожно, дети!», которые дублируют дорожные знаки «Дети».



Дополнительная разметка должна предупредить водителей, что в этом районе необходимо соблюдать осторожность, снизить скорость и быть готовым к неожиданному появлению детей на проезжей части.



Бирюков сообщил, что разметка «Осторожно, дети!» наносится вручную, с помощью холодного пластика, который не требует предварительного прогрева и не деформируется. Работы происходят преимущественно в ночное время, чтобы не затруднять движение.