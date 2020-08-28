Другие материалы
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Город (Москва и область)
28.08.2020, 15:36
В Москве перед началом учебного года обновили дорожную размету возле школ
28 августа. Mossovetinfo.ru – Перед началом учебного года в Москве обновили дорожную разметку возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов, сообщил замм...
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Город (Москва и область)
28.08.2020, 13:23
Нефтяное пятно в одинцовском пруду локализовано
28 августа. Mossovetinfo.ru – Специалисты Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками областного МЧС провели работы по локализации нефтяного пятна на реке Самаринке и Глазынинском пруду в горо...
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Город (Москва и область)
28.08.2020, 08:54
Новые темы появились на портале «Наш город»
28 августа. Mossovetinfo.ru – На портале «Наш город» в разделе «Государственные учреждения» появились новые темы, в которых горожане могут пожаловаться на различные неисправности на территории госу...