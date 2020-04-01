1 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса, открытие сезона работы летних кафе и веранд в Москве перенесли с 1 апреля на 15 июня, соответствующее решение принял президиум правительства Москвы, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Монтаж летних кафе и веранд разрешается начинать не ранее 1 июня.
Собянин также сообщил, что решение об открытии предприятий общепита или продлении ограничений на его работу будет принято в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
В настоящее время работа предприятий общепита временно приостановлена в рамках дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса, действующих в Москве с 28 марта. Работают только предприятия, работающие на вынос или организующие доставку.
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