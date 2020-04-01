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Город (Москва и область)     01.04.2020 10:19

В Москве перенесли на 15 июня открытие летних кафе и веранд

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Теги:  общепит  коронавирус  открытие  перенос 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавируса, открытие сезона работы летних кафе и веранд в Москве перенесли с 1 апреля на 15 июня, соответствующее решение принял президиум правительства Москвы, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Монтаж летних кафе и веранд разрешается начинать не ранее 1 июня.

Собянин также сообщил, что решение об открытии предприятий общепита или продлении ограничений на его работу будет принято в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

В настоящее время работа предприятий общепита временно приостановлена в рамках дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса, действующих в Москве с 28 марта. Работают только предприятия, работающие на вынос или организующие доставку.


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Теги: 
общепит  коронавирус  открытие  перенос 

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