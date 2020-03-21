21 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве дополнительно перепрофилированы два стационара для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



Она отметила, что существующие стационары полностью справляются с потоком пациентов. «Мы начинаем заранее разворачивать дополнительные мощности для того, чтобы перестроить работу персонала и провести дополнительное обучение по работе с новой инфекцией. У нас уже запущены два дополнительных стационара – сообщила Ракова.



Это НИИ имени Склифосовского и Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн. На следующей неделе будут готовы принять больных с коронавирусом еще несколько стационаров. По словам Раковой, помещения необходимо адаптировать помещения к работе с заболевшими коронавирусом.



«В первую очередь речь идет о том, что каждую койку мы хотим обеспечить оборудованием для подачи кислорода в случае

необходимости. Более того, должны быть обеспечены санитарные шлюзы, которые позволяют отделит «грязную» и «чистую» зоны. На сегодняшний день в Москве около 10 корпусов различных больниц находятся в стадии доработки», - добавила Ракова.



На данный момент в столице большинство пациентов с подозрением на коронавирус принимает больница в Коммунарке.