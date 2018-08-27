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Город (Москва и область)     27.08.2018 11:29

В Москве планируют сохранить региональные доплаты к пенсиям - СМИ

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Теги:  пенсии  доплаты  пенсионная реформа 

27 августа. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют сохранить региональные доплаты к пенсиям и после проведения пенсионной реформы, и по-прежнему выплачивать их женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, объявить об этом решении планируется после проведения выборов мэра Москвы 9 сентября.

В настоящее время неработающие пенсионеры в Москве могут получать социальную доплату, работающие – компенсационную выплату. Средний размер доплаты к пенсии в Москве составляет 5560 рублей.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе в России. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин – до 63 лет. Пенсионный возраст планируется повышать поэтапно, начиная с 2019 года. Пенсионный возраст в 65 лет для мужчин планируется достигнуть к 2028 году, пенсионный возраста для женщин в 63 года - к 2034 году.


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Теги: 
пенсии  доплаты  пенсионная реформа 

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