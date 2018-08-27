27 августа. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют сохранить региональные доплаты к пенсиям и после проведения пенсионной реформы, и по-прежнему выплачивать их женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.



По данным издания, объявить об этом решении планируется после проведения выборов мэра Москвы 9 сентября.



В настоящее время неработающие пенсионеры в Москве могут получать социальную доплату, работающие – компенсационную выплату. Средний размер доплаты к пенсии в Москве составляет 5560 рублей.



В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе в России. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин – до 63 лет. Пенсионный возраст планируется повышать поэтапно, начиная с 2019 года. Пенсионный возраст в 65 лет для мужчин планируется достигнуть к 2028 году, пенсионный возраста для женщин в 63 года - к 2034 году.