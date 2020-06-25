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Город (Москва и область)     25.06.2020 18:27

В Москве по программе реновации переселяют жителей 134 домов

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Теги:  программа реновации жилья  переселение  программа реновации  жилье  реновация жилья  снос пятиэтажек 

25 июня. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Москве, в настоящее время идет переселение в новые квартиры жителей 134 пятиэтажек, сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

В частности, ордера на новые квартиры получили жители пятиэтажки на улице Подвойского. В ближайшее время ордера получат жители еще одного дома на этой улице. Новые квартиры они получают в новостройке в Мукомольном проезде, которую заселяют с ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в рамках программы уже передано под заселение 50 домов, ведется строительство еще 171 дома, 67 из которых будут сданы до конца текущего года.


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Теги: 
программа реновации жилья  переселение  программа реновации  жилье  реновация жилья  снос пятиэтажек 

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