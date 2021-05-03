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Город (Москва и область)     03.05.2021 13:15

В Москве «по случаю Дня Победы, торжественных мероприятий не будет» - зам аппарата мэра

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Теги:  Москва  9 мая  День Победы  мероприятия  Немерюк 

3 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве «по случаю Дня Победы, торжественных мероприятий не будет», - пройдет Парад 9 мая, с учетом ограничений по коронавирусу и фейерверки, сообщил радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«По случаю Дня Победы, торжественных мероприятий не будет. Фейерверки пройдут на 31 локациях. Пройдет Парад 9 мая, но он будет с учетом всех необходимых мероприятий по борьбе коронавирусом. Заполняемость на трибунах будет менее 50%, и присутствуют там ветераны и приглашенные гости. А крупные мероприятия проводится не будут», - сказал Немерюк.

«Бессмертный полк пойдет в онлайн-режиме», - сообщил Немерюк.

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Карта места

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Теги: 
Москва  9 мая  День Победы  мероприятия  Немерюк 

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