В Москве «по случаю Дня Победы, торжественных мероприятий не будет» - зам аппарата мэра

3 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве «по случаю Дня Победы, торжественных мероприятий не будет», - пройдет Парад 9 мая, с учетом ограничений по коронавирусу и фейерверки, сообщил радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.



«По случаю Дня Победы, торжественных мероприятий не будет. Фейерверки пройдут на 31 локациях. Пройдет Парад 9 мая, но он будет с учетом всех необходимых мероприятий по борьбе коронавирусом. Заполняемость на трибунах будет менее 50%, и присутствуют там ветераны и приглашенные гости. А крупные мероприятия проводится не будут», - сказал Немерюк.



«Бессмертный полк пойдет в онлайн-режиме», - сообщил Немерюк.

