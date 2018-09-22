22 сентября. Mossovetinfo.ru – Температурный рекорд для 22 сентября побит в Москве, сообщает центр погоды «Фобос».



На метеостанции ВДНХ синоптики зафиксировали температуру в +25,8°. Это рекордная температура для 22 сентября за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году и составил +25,4°.