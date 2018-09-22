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Город (Москва и область)     22.09.2018 15:54

В Москве побит первый температурный рекорд в 2018 году

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Теги:  погода  рекорды 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Температурный рекорд для 22 сентября побит в Москве, сообщает центр погоды «Фобос».

На метеостанции ВДНХ синоптики зафиксировали температуру в +25,8°. Это рекордная температура для 22 сентября за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году и составил +25,4°.


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Теги: 
погода  рекорды 

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