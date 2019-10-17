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Город (Москва и область)     17.10.2019 15:49

В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности

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Теги:  температура  рекорды 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Температурный рекорд для 17 октября, установленный в 1889 году, побит в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы и Московской области.

Сообщается, что к 14:00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха практически достигла 18 градусов тепла. Рекорд, установленный 17 октября 1889 года, составил 17,4 градуса.

Ранее сообщалось, что аномальное тепло в Москве продлится до 26-27 октября.


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Теги: 
температура  рекорды 

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