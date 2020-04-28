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Город (Москва и область)     28.04.2020 08:15

В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ

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Теги:  коронавирус  ОРВИ  лечение  медицинское наблюдение 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве на домашнем лечении находится около 20 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Решение о том, можно ли человеку проходить лечение дома, принимает врач. Дома оставляют пациентов, если заболевание проходит у них в легкой форме. При этом, в обязательном порядке у них сразу берут тест на коронавирус.

Кроме того, при обследовании в амбулаторных центрах пациентам обязательно делают компьютерную томографию легких. Если у человека выявляют пневмонию в первой или второй стадии, человек остается лечиться на дому. Если выявляется пневмония в более серьезной стадии – его немедленно госпитализируют.

Все проходящие лечение на дому пациенты находятся под ежедневным медицинским контролем с полным набором медикаментозного лечения.

На 27 апреля в Москве выявлен 45 351 случай заболевания коронавирусом. Вылечились 3524 человека, умерли 435 человек.


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Теги: 
коронавирус  ОРВИ  лечение  медицинское наблюдение 

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