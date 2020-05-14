14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве пока не будут открывать парикмахерские и салоны красоты, из-за опасности распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».



Собянин отметил, что Роспотребнадзором подготовлены специальные требования по открытию заведений, оказывающих бытовые услуги населению, так как такие предприятия наиболее проблемны с точки зрения распространения коронавируса.



«Москва пока не до конца соответствует этим требованиям. В Москве сохраняется опасность быстрого нового распространения инфекции, поэтому пока мы такое решение не принимаем. Но как появится возможность, конечно, мы это сделаем», - заявил Собянин.



Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 12 мая в Москве возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства.