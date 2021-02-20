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Город (Москва и область)     20.02.2021 12:16

В Москве построят первую отапливаемую наземную станцию метро

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  Сокольническая линия 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве будет построена первая наземная отапливаемая станция метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Станция «Новомосковская» будет построена в составе Сокольнической линии метро. Строительство начнется в текущем году.

Для того, чтобы сделать станцию отапливаемой, на ней установят больше вентиляционного оборудования, которое будет подавать на станцию теплый воздух. Кроме того, на станции дополнительно утеплят вестибюли, а на путевые стены установят двойные стеклопакеты. Это поможет избежать образование наледи.

Запустить новый участок Сокольнической линии планируется в 2023 году.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  Сокольническая линия 

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