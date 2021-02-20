В Москве построят первую отапливаемую наземную станцию метро

20 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве будет построена первая наземная отапливаемая станция метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Станция «Новомосковская» будет построена в составе Сокольнической линии метро. Строительство начнется в текущем году.



Для того, чтобы сделать станцию отапливаемой, на ней установят больше вентиляционного оборудования, которое будет подавать на станцию теплый воздух. Кроме того, на станции дополнительно утеплят вестибюли, а на путевые стены установят двойные стеклопакеты. Это поможет избежать образование наледи.



Запустить новый участок Сокольнической линии планируется в 2023 году.