Другие материалы
-
Город (Москва и область)
01.06.2021, 10:27
Коммерческие перевозчики выходят еще на 22 маршрута в Москве
31 мая. Mossovetinfo.ru — С 1 по 3 июня автобусы коммерческих перевозчиков начнут работать еще на 22 маршрутах обществе...
-
Город (Москва и область)
01.06.2021, 09:26
В Москве появилась вакцина от коронавируса «КовиВак»
31 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве появилась третья вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Центром Чумаков...
-
Город (Москва и область)
31.05.2021, 20:01
Петр Толстой возглавил московское отделение партии «Единая Россия»
31 мая. Mossovetinfo.ru – Главой московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия» избран...