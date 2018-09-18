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Город (Москва и область)     18.09.2018 09:49

В Москве появился тактильный сад для людей с ограниченными возможностями

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Теги:  парки  инвалиды 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Тактильный аромосад «Шестое чувство» для людей с ограниченными возможностями появился на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Сад разделен на тематические зоны, в которых расположены как дикие, так и окультуренные растения России. Растения приподняты над землей, для того, чтобы людям с ограниченными возможностями было удобнее к ним прикоснуться. Кроме того, возле каждого растения установлены тактильные таблички с описанием.

Общая площадь нового парка составляет 3 тысячи квадратных метров. В парке обустроены дорожки с разными типами покрытия (дерево, плитка), а также лавочки, для тех, кто захочет отдохнуть.


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Карта места

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Теги: 
парки  инвалиды 

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