18 сентября. Mossovetinfo.ru – Тактильный аромосад «Шестое чувство» для людей с ограниченными возможностями появился на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
Сад разделен на тематические зоны, в которых расположены как дикие, так и окультуренные растения России. Растения приподняты над землей, для того, чтобы людям с ограниченными возможностями было удобнее к ним прикоснуться. Кроме того, возле каждого растения установлены тактильные таблички с описанием.
Общая площадь нового парка составляет 3 тысячи квадратных метров. В парке обустроены дорожки с разными типами покрытия (дерево, плитка), а также лавочки, для тех, кто захочет отдохнуть.
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