Город (Москва и область) 08.04.2021, 08:31 В Москве появятся автобусы на водороде

8 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве в ближайшие один-два года может появиться автобус на водороде. Об этом сообщил РБК заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов. ...