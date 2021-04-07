Другие материалы
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Город (Москва и область)
08.04.2021, 08:43
Территории возле трех станций МЦД благоустроят к лету
8 апреля. Mossovetinfo.ru – Благоустройство возле станций МЦД Печатники, Курьяново и Щукинская завершат летом 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. В рамках благоустройс...
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Город (Москва и область)
08.04.2021, 08:31
В Москве появятся автобусы на водороде
8 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве в ближайшие один-два года может появиться автобус на водороде. Об этом сообщил РБК заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов. ...
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Город (Москва и область)
07.04.2021, 16:35
Мосгордума внесла изменения в закон об Общественной палате Москвы
7 апреля. Mossovetinfo.ru — Мосгордума на своем заседании в среду, 7 апреля, внесла изменения в закон об Общественной палате Москвы, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-центре Мосгордумы. Изменения был...