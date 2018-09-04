4 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение продлить купальный сезон, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
Решение продлить купальный сезон был принято в связи с долгосрочным прогнозом синоптиков, согласно которому в первой половине сентября в Москве ожидается теплая погода, в дневное время температура воздуха будет превышать 25 градусов. В связи с этим только в первые выходные сентября столичные зоны отдыха у воды посетили более 33 тысяч человек, из них 1,5 тысячи купающихся.
Всего в Москве открыто около 120 зон отдыха на воде, из которых 11 – с купанием. Безопасность в них обеспечивают более 120 сотрудников МЧС, а также более 1 тысячи общественных спасателей.
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