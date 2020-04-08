8 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор продлил на год срок действия всех разрешений на строительство, которые заканчиваются в период с 7 апреля по 31 декабря 2020 года, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ведомства.



Застройщикам не потребуется обращаться в Мосгосстройнадзор за продлением срока действия разрешений, они будут продлены автоматически.



Данное решение принято для выполнения постановления правительства от 3 апреля 2020 года «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году».