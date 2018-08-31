31 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве произвели технический пуск первого участка Кожуховской линии метрополитена, которая соединит Некрасовку и другие районы юго-востока Москвы с Большой кольцевой линией, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



На первом участке будет расположено четыре станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Пассажирское движение по этому участку планируется запустить через до конца года.



Новая линия метро будет иметь протяженность более 15 километров. Проектное название линии – Кожуховская. Линия пройдет через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. Помимо станций первого участка, на линии также будут запущены в строй станции «Окская», «Юго-восточная», «Стахановская» и «Нижегородская улица». Полностью движение по Кожуховской линии планируется запустить в 2019 году.