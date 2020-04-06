6 апреля. Mossovetinfo.ru – Коммунальщики Москвы провели масштабную дезинфекцию столичных дорог, дворов, подъездов и лифтов, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, было обработано более 7,6 тысячи дорожных объектов, более 25 тысяч дворов, более 110 тысяч подъездов и около 114 тысяч лифтов. В работе было задействовано около 66 тысяч рабочих.



При обработке использовались дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, которые абсолютно безопасны и используются для дезинфекции в школах, детских садах и на предприятиях общепита.



Заммэра также заявил, что московские коммунальщики будут проводить подобные мероприятия до тех пор, пока в Москве сохраняется угроза распространения коронавируса.