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Город (Москва и область)     06.04.2020 17:30

В Москве провели масштабную дезинфекцию дорог, дворов и подъездов

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Теги:  коронавирус  дезинфекция 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – Коммунальщики Москвы провели масштабную дезинфекцию столичных дорог, дворов, подъездов и лифтов, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, было обработано более 7,6 тысячи дорожных объектов, более 25 тысяч дворов, более 110 тысяч подъездов и около 114 тысяч лифтов. В работе было задействовано около 66 тысяч рабочих.

При обработке использовались дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, которые абсолютно безопасны и используются для дезинфекции в школах, детских садах и на предприятиях общепита.

Заммэра также заявил, что московские коммунальщики будут проводить подобные мероприятия до тех пор, пока в Москве сохраняется угроза распространения коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  дезинфекция 

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