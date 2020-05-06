6 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве проели уже 1 миллион тестов на коронавирус, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам Раковой, в Москве активно наращивается количество тестов на коронавирус. Тесты проводятся в городских, федеральных и частных лабораториях. На сегодняшний день за сутки в Москве делается более 40 тысяч тестов.
Заммэра отметила, что только за последнюю неделю количество проводимых в столице тестов на коронавирус, выросло вдвое. Раннее выявление коронавируса способствует тому, что удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий и у заболевших.
Несмотря на то, что количество случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает расти, количество госпитализаций остается на прежнем уровне.
На 5 мая в Москве было выявлено 80 115 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 7870 человек. Умерло 816 человек.
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