21 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы в новогоднюю ночь проверят соблюдение запрета ресторанам и клубам работать после 23:00 сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.



По словам Немерюка, проверка выполнения указа мэра о запрете предприятиям общепита и развлекательным заведениям работать в ночное время ведется в Москве на постоянной основе. Подобные проверки будут проходить и в новогоднюю ночь, и в другие дни новогодних праздников.



С 13 октября в Москве введены дополнительные ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Среди введенных ограничений, запрет ресторанам, барам, кафе, а также развлекательным заведениям (караоке, боулинг, дискотеки, ночные клубы) работать в период с 23:00 до 06:00