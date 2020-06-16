16 июня. Mossovetinfo.ru – В сентябре на одной из линий московского метрополитена стартует эксперимент по снижению стоимости проезда утром во внепиковый период, сообщил в своей колонке на Едином транспортном портале заммэра Москвы Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова, эксперимент направлен на сглаживание и перераспределение нагрузки на линии.
Заммэра отметил, что если эксперимент позволит перераспределить нагрузку, то в дальнейшем он может быть распространен и на другие линии метрополитена, где перегоны сильно загружены.
Кроме того, Ликсутов напомнил, что в 2020 году планируется открыть 16 новых станций метро и пригородных железнодорожных станций, что позволит более мягко распределить нагрузку на всю транспортную инфраструктуру города. 8 из этих станций уже открыты.
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