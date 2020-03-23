23 марта. Mossovetinfo.ru – Московские школьники могут учиться дистанционно с помощью «Московской электронной школы», «Московского образовательного телеканала» и других веб-ресурсов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Специально для учителей создан портал поддержки дистанционного образования distance.mosedu.ru.
С помощью современных технологий учителя могут общаться с учениками в видеочатах, а ученики могут дистанционно получать материалы для изучения и домашние задания. В «Московской электронной школе» доступны сценарии уроков, электронные учебные пособия, интерактивные приложения и тесты по разным предметам.
Ранее во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля были объявлены каникулы из-за ситуации с коронавирусом.
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