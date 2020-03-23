23 марта. Mossovetinfo.ru – Московские школьники могут учиться дистанционно с помощью «Московской электронной школы», «Московского образовательного телеканала» и других веб-ресурсов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Специально для учителей создан портал поддержки дистанционного образования distance.mosedu.ru.



С помощью современных технологий учителя могут общаться с учениками в видеочатах, а ученики могут дистанционно получать материалы для изучения и домашние задания. В «Московской электронной школе» доступны сценарии уроков, электронные учебные пособия, интерактивные приложения и тесты по разным предметам.



Ранее во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля были объявлены каникулы из-за ситуации с коронавирусом.