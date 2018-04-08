8 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве разрабатывают нормативы для велосипедистов. Об этом сообщила руководитель проектов Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ольга Мальцева.



«Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге», - сказала Мальцева, которую цитирует «Вечерняя Москва».



Она отметила, что московские власти продолжают работу над интеграцией велосипеда в систему общественного транспорта, чтобы «прийти к качественной и высокоуровневой среде и велодорожкам». В городе планируется расширить сеть велосипедных станций и создать новые виды проката.