21 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин провел реорганизацию двух московских департаментов, соответствующие пстановления опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Столичный департамент науки, промышленной политики и предпринимательства переименован в департамент инвестиционной и промышленной политики. Кроме того, из него выделен отдельный департамент предпринимательства и инвестиционного развития.

Московский департамент спорта и туризма разделен на два новых ведомства: Комитет по туризму и департамент спорта.



Реорганизация проводится в целях «усовершенствования структуры органов столичной исполнительной власти, а также для оптимизации функционирования отдельных госучреждений города».