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Город (Москва и область)     21.09.2018 08:55

В Москве реорганизованы два департамента

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Теги:  Правительство Москвы  департаменты  реорганизация 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин провел реорганизацию двух московских департаментов, соответствующие пстановления опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Столичный департамент науки, промышленной политики и предпринимательства переименован в департамент инвестиционной и промышленной политики. Кроме того, из него выделен отдельный департамент предпринимательства и инвестиционного развития.
Московский департамент спорта и туризма разделен на два новых ведомства: Комитет по туризму и департамент спорта.

Реорганизация проводится в целях «усовершенствования структуры органов столичной исполнительной власти, а также для оптимизации функционирования отдельных госучреждений города».


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Теги: 
Правительство Москвы  департаменты  реорганизация 

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