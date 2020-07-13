3 июля. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 13 июля в Москве снимают очередные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
- Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений.
Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – остается за Минобрнауки России и администрациями вузов.
Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.
В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный планируется начать, как обычно, в День знаний 1 сентября.
- Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа.
Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и так далее, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.
Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий.
- Могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры.
- Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.
Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.
- При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах отменен.
Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.
Поэтапное снятие ограничений началось в Москве в мае. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал следующий этап снятия ограничений начнется в Москве 1 августа. Подробнее об этом можно узнать здесь.
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