11 января. Mossovetinfo.ru – В Москве с 13 января снова расширяется список категория для бесплатной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
Будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики:
- научные исследования и разработки;
- информационные технологии, телекоммуникации и связь;
- соцобслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями;
- управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;
- гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма
Кроме того, увеличится число пунктов вакцинации.
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