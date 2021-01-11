11 января. Mossovetinfo.ru – В Москве с 13 января снова расширяется список категория для бесплатной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.



Будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики:



- научные исследования и разработки;

- информационные технологии, телекоммуникации и связь;

- соцобслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями;

- управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;

- гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма



Кроме того, увеличится число пунктов вакцинации.