27 мая. Mossovetinfo.ru – С 1 июня в Москве будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Он отметил, что в автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования, и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.