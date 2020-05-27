27 мая. Mossovetinfo.ru – Московские власти разрешили с 1 июня возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что требования безопасности – те же, что и в магазинах. То есть должны быть созданы условия для социального дистанцирования, и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.
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