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Город (Москва и область)     02.01.2021 12:21

В Москве с 2 января увеличилась стоимость проезда на общественном транспорте

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Теги:  транспорт  общественный транспорт  метро  МЦД  МЦК 

2 января. Mossovetinfo.ru – В Москве с 2 января выросла стоимость проезда на общественном транспорте. Например, стоимость разовой поездки по карте «Тройка» в пределах Москвы составит 42 рубля вместо 40 в 2020 году.

Стоимость разовой поездки по билету составит 60 рублей вместо 57. Абонемент на 30 дней без лимита поездок в пределах Москвы можно купить за 2245 рублей, ранее он стоил 2170 рублей.

Стоимость билетов без лимита поездок на 90 и 365 дней не изменилась.



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Карта места

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Теги: 
транспорт  общественный транспорт  метро  МЦД  МЦК 

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