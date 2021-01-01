2 января. Mossovetinfo.ru – В Москве с 2 января выросла стоимость проезда на общественном транспорте. Например, стоимость разовой поездки по карте «Тройка» в пределах Москвы составит 42 рубля вместо 40 в 2020 году.



Стоимость разовой поездки по билету составит 60 рублей вместо 57. Абонемент на 30 дней без лимита поездок в пределах Москвы можно купить за 2245 рублей, ранее он стоил 2170 рублей.



Стоимость билетов без лимита поездок на 90 и 365 дней не изменилась.