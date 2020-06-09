9 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве со вторника, 9 июня, отменен пропускной режим и самоизоляция. Также отменен график прогулок.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал график поэтапного снятия ограничения в столице. Основные ограничения будут сняты до 23 июня.



О том, какие еще ограничения сняты в столице с 9 июня, читайте здесь.