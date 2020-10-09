9 октября. Mossovetinfo.ru - С пятницы, 9 октября в Москве приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для школьников и студентов.
На все время каникул, до 18 октября, будет временно заблокировано транспортное приложение социальной карты школьников. Ранее уплаченные за проезд деньги будут перенесены на более поздний срок.
Для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, льготный проезд в общественном транспорте приостановлен до 28 октября.
Льготный проезд для школьников и пожилых людей приостановлен в качестве одной из мер по борьбе с коронавирусом. Ранее об этом решении сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
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