9 октября. Mossovetinfo.ru - С пятницы, 9 октября в Москве приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для школьников и студентов.



На все время каникул, до 18 октября, будет временно заблокировано транспортное приложение социальной карты школьников. Ранее уплаченные за проезд деньги будут перенесены на более поздний срок.



Для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, льготный проезд в общественном транспорте приостановлен до 28 октября.



Льготный проезд для школьников и пожилых людей приостановлен в качестве одной из мер по борьбе с коронавирусом. Ранее об этом решении сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.