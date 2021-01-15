 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     15.01.2021 12:53

В Москве с начала сильного снегопада утилизировали более 240 тысяч кубометров снега

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЖКХ  уборка снега 

15 января. Mossovetinfo.ru – Более 240 тысяч кубометров снега утилизировали на снегоплавильных пунктах Москвы с начала снегопада, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Все 56 мобильных и стационарных снегоплавильных пунктов Москвы сейчас работают в усиленном режиме, вывоз снега на них осуществляется круглосуточно.

Продолжается уборка улиц, дорог, тротуаров и дворов. В этой работе задействовано более 60 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 10 тысяч единиц спецтехники.

Бирюков сообщил, что всего с начала января в Москве утилизировано более 1 миллиона кубометров снега.

Сильные снегопады начались в Москве в ночь на четверг, 14 января. Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. Снегопад продолжился и в четверг, за день в городе выпала четверть месячной нормы осадков.

В пятницу, 15 января на фоне усиления мороза осадки в Москве прекратились. По прогнозам синоптиков, морозы сохранятся в Москве до конца января, а пик похолодания придется на воскресенье, 17 января.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЖКХ  уборка снега 

Возврат к списку

Лента новостей

12:53 Город (Москва и область) В Москве с начала сильного снегопада утилизировали более 240 тысяч кубометров снега

11:24 Общество В Москве впервые зафиксировано более 80 смертей от коронавируса за сутки

11:15 Общество Глава Роспотребнадзора прокомментировала возможность внедрения «иммунных паспортов»

10:49 Мнения Роспотребнадзор: назвать дату завершения пандемии коронавируса сейчас невозможно.

09:59 Город (Москва и область) Сбой произошел утром 15 января на Савеловском направлении МЖД

Актуальные материалы

20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс

15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru