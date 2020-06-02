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Город (Москва и область)     02.06.2020 15:06

В Москве сняли блок-посты на въездах в город

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Теги:  ГИБДД  посты  снятие ограничений  цифровые пропуска 

2 июня. Mossovetinfo.ru – На въездах в Москву сняли блок-посты ГИБДД, которые были установлены для проверки цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города.

По данным агентства, блок посты сняты в связи поэтапным снятием ограничительных мер. Кроме того, в связи с выросшим потоком машин проводить сплошные проверки нецелесообразно. Отслеживать же нарушителей пропускного режима можно с помощью камер видеонаблюдения.

При этом, сотрудники ГИБДД по-прежнему имеют право проверять не только документы водителей, но и наличие у них цифровых пропусков.

Система цифровых пропусков была введена в Москве и Московской области с 15 апреля. Пропуска необходимы для поездок на автомобилях и общественном транспорте включая такси. Для проверки пропусков на въездах в город были установлены блок-посты сотрудников ГИБДД, усиленные нарядами Росгвардии.

С 23 мая система цифровых пропусков в Московской области была отменена. С 27 мая в Москве действуют только цифровые пропуска, выданные в Москве.


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Теги: 
ГИБДД  посты  снятие ограничений  цифровые пропуска 

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