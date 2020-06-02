2 июня. Mossovetinfo.ru – На въездах в Москву сняли блок-посты ГИБДД, которые были установлены для проверки цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города.
По данным агентства, блок посты сняты в связи поэтапным снятием ограничительных мер. Кроме того, в связи с выросшим потоком машин проводить сплошные проверки нецелесообразно. Отслеживать же нарушителей пропускного режима можно с помощью камер видеонаблюдения.
При этом, сотрудники ГИБДД по-прежнему имеют право проверять не только документы водителей, но и наличие у них цифровых пропусков.
Система цифровых пропусков была введена в Москве и Московской области с 15 апреля. Пропуска необходимы для поездок на автомобилях и общественном транспорте включая такси. Для проверки пропусков на въездах в город были установлены блок-посты сотрудников ГИБДД, усиленные нарядами Росгвардии.
С 23 мая система цифровых пропусков в Московской области была отменена. С 27 мая в Москве действуют только цифровые пропуска, выданные в Москве.
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