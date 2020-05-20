20 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве на платформе портала mos.ru создан сервис, с помощью которого москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.



«Для удобства москвичей мы сделали отдельный дополнительный сервис на странице портала mos.ru для того, чтобы они могли быстро обжаловать те штрафы, с которыми они не согласны. В случае, если у них есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему», - рассказал начальник Главконтроля.



С помощью сервиса можно обжаловать штрафы за нарушение на транспорте, за нарушение масочного режима, за нарушение условий карантина – для каждого случая в сервисе предусмотрена подробная инструкция, в которой разъясняется порядок действий и указан список необходимых для обжалования документов. На обжалование штрафа у граждан есть не менее 30 дней.



В ближайшее время планируется создать в сервисе типовые формы жалоб, чтобы граждане могли только внести свои личные данные и оставить свою подпись. Формы будут охватывать все варианты штрафов. Кроме того, планируется создать возможность обжалования штрафа с помощью средств связи, с помощью которой граждане смогут присутствовать при рассмотрении обжалования.



Цифровые пропуска для поездок по городу и области были введены в Москве и Подмосковье с 15 апреля. О том, как оформить цифровые пропуска можно узнать здесь. За нарушение пропускного режима граждане могут быть оштрафованы. Кроме того, москвичей могут оштрафовать за нарушение масочного режима, введенного в Москве с 12 мая, и за нарушение предписания об обязательном режиме самоизоляции, которое вручается, больным коронавирусом, проходящим лечение дома, а также проживающим с ними в одной квартире лицам, и гражданам, у которых есть подозрение на заражение.