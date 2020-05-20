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Город (Москва и область)
20.05.2020, 15:09
Пассажиропоток в Москве вырос до 4,5 миллиона человек
20 мая. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток в московском транспорте вырос до 4,5 миллиона человек, рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Серге...
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Город (Москва и область)
20.05.2020, 14:10
В Москве создан сервис для обжалования штрафов за самоизоляцию онлайн
20 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве на платформе портала mos.ru создан сервис, с помощью которого москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщает АГН «Москва» со с...
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Город (Москва и область)
20.05.2020, 10:33
В Подмосковье за сутки выявлено 903 случая заражения коронавирусом
20 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 903 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает областной оперативный штаб. Всего в Подмосковье выявлен 30 091 случа...