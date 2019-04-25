25 апреля. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Пасхальный дар» стартовал в Москве в четверг, 25 апреля, и продлится до 5 мая. Фестиваль проходит в рамках цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны».
Особенность фестиваля - его благотворительная направленность. В рамках фестиваля 32 крупнейших российских благотворительных фонда представят свои программы: 160 мастер-классов, более 100 лекций и семинаров, а также концерты и спортивные мероприятия. На фестивале также будет организован сбор средств и вещей в помощь малообеспеченным людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.
Каждый день гостей будут ждать сотни увлекательных событий поучаствовать в которых все желающие смогут совершенно бесплатно! В программе самых первых дней фестиваля - масштабные благотворительные акции, спектакли (инклюзивные, поэтические, кукольные), мастер-классы по созданию пасхальных сувениров и по приготовлению куличей, кулинарные баттлы с участием звездных поваров, лекции о том, как сохранить здоровье на долгие годы, по уходу за домашними животными и по истории русской моды, и даже танцевальное шоу с сотней участников.
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