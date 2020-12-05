5 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовал первый этап массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации работают с 8:00 до 20:00 на базе 70 городских поликлиник.
На данный момент сделать прививку могут горожане из группы риска: сотрудники сфер образования и здравоохранения, а также работники социальных служб. Записаться на вакцинацию можно через портал mos.ru.
Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва полностью готова к началу массовой вакцинации
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